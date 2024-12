Der alte Ministerpräsident von Sachsen ist auch der neue: Michael Kretschmer bekam 69 Stimmen und ruft in einer ersten Rede die Parlamentarier zur Zusammenarbeit auf.

Dresden - Der neu gewählte sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer hat das Ergebnis der Wahl als Zeichen des Vertrauens gewertet. „Wir können uns heute gemeinsam auf den Weg machen“, sagte der CDU-Politiker in Dresden unmittelbar nach seiner Wahl. Es sei ein Signal dafür, was in den nächsten Jahren möglich sei. Man könne Sicherheit geben, wirtschaftliche Entwicklung ermöglichen. Kretschmer wurde im Landtag mit 69 Stimmen gewählt.

„Wir können viele Herausforderungen meistern, wenn wir zusammenhalten“, sagte er. Kretschmer, der künftig eine Minderheitsregierung von CDU und SPD anführt, betonte den Wunsch, über Parteigrenzen hinweg zu arbeiten. Er dankte in seiner Rede nicht nur CDU und SPD, sondern auch einer „verantwortungsvollen Opposition“. Gleichzeitig betonte er, dass es nicht einfach werde. „Vor uns liegen anstrengende Jahre.“