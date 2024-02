Über die Pendlerpauschale werden Menschen bei den Kosten für den Arbeitsweg entlastet. Ist der Betrag in seiner bisherigen Höhe noch zeitgemäß? Nein, sagt Ministerpräsident Kretschmer.

Zwickau - Um Autofahrer zu entlasten, hat Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) eine höhere Pendlerpauschale gefordert. In den vergangenen Jahren habe die Politik dem öffentlichen Personennahverkehr viel Aufmerksamkeit geschenkt, sagte Kretschmer am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Zwickau. Er nannte etwa das Deutschlandticket. „Die Menschen, die aufs Auto angewiesen sind, haben davon nichts.“

Doch für viele, die im ländlichen Raum leben, sei das Auto wichtiger Teil der Lebensrealität. Daher sei auch hier Entlastung dringend notwendig. Dabei verwies er auch auf die Anhebung der CO2-Abgabe auf Kraftstoffe. Wie stark die Pendlerpauschale seiner Ansicht nach steigen soll, dazu nannte Kretschmer auf Nachfrage jedoch keine genaue Zahl.

Über die Pendlerpauschale können Arbeitnehmer Fahrtkosten zwischen Wohnung und Arbeitsplatz steuerlich geltend machen. Sie beträgt aktuell 30 Cent je Kilometer, ab dem 21. Kilometer 38 Cent. Auch andere Politiker wie SPD-Chef Lars Klingbeil und Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Manuela Schwesig (beide SPD) hatten in jüngster Zeit eine Anhebung gefordert.