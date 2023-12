Michael Kretschmer (CDU), Ministerpräsident von Sachsen, nimmt an der heutigen Sitzung im Landtag teil.

Dresden - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat sich skeptisch zur Haushaltseinigung der Bundesregierung geäußert. „Ich bin ein bisschen in Sorge. Ich sehe diese steigenden Kosten zunächst beim Thema Energie“, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch dem MDR. Die beschlossene Erhöhung des CO2-Preises werde Verkehr und andere Bereiche verteuern. „Ich glaube, das ist kein guter Weg in einer Zeit der wirtschaftlichen Schwäche.“ Wichtig wären Wachstumsimpulse und nicht zusätzliche Belastungen.

Notwendig sei jetzt „eine Politik entlang des gesunden Menschenverstandes“, sagte Kretschmer. „Mit diesem Beschluss der letzten Nacht geht das Durchwurschteln weiter und das ist schade.“ Kretschmer wiederholte seine Forderung, die Energiewende neu aufzusetzen. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine sagte er, mehr diplomatische Initiativen seien jetzt wichtig. „Das Sterben muss aufhören. Diese enormen Kosten müssen aufhören. Das ist das, was wir von unserer Bundesregierung erwarten und nicht, dass sie weitere Milliarden in diesen Krieg steckt.“

Die Ampel-Koalition hatte sich am Mittwoch vier Wochen nach dem historischen Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts verständigt, wie sie das Milliardenloch im Bundeshaushalt 2024 schließen will. Geplant ist unter anderem eine stärkere Anhebung des CO2-Preises, der auf die Benzin- und Gaspreise durchschlägt. Die Streichung des Zuschusses für die Netzentgelte dürfte zu höheren Strompreisen führen. Die Schuldenbremse wird vorerst nicht ausgesetzt, die Koalition hält sich das aber auch wegen des Krieges in der Ukraine offen.