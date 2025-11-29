Seit 2017 steht Michael Kretschmer an der Spitze der sächsischen CDU. Das wird auch in den nächsten zwei Jahren so bleiben.

Leipzig - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ist als Vorsitzender der sächsischen CDU wiedergewählt worden. Der 50-Jährige erhielt bei einem Parteitag in Leipzig 83,04 Prozent. Von 226 gültigen Stimmen lauteten 186 auf Ja und 38 auf Nein. Die CDU wertet Enthaltungen wie ungültige Stimmen. Davon gab es 2. Einen Mitbewerber oder eine Mitbewerberin hatte Kretschmer nicht. Er steht seit 2017 an der Spitze der sächsischen Union.

Bei der vorherigen Wahl 2023 hatten rund 89 Prozent der Delegierten für Kretschmer gestimmt. Sein bestes Ergebnis hatte er 2019 mit 95,5 Prozent erzielt. Während der Corona-Pandemie 2021 hatte er mit 76,35 Prozent einen Dämpfer kassiert. Der Landesvorstand wird alle zwei Jahre gewählt.

Als Gast des Parteitags hielt Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) ein Grußwort, in dem er unter anderem seine verschärfte Migrationspolitik verteidigte und Gewalt gegen Polizisten bei den Protesten gegen die Gründung einer neuen AfD-Jugendorganisation in Gießen verurteilte.