Sangerhausen - In Sangerhausen wird am heutigen Sonntag ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Amtsinhaber Sven Strauß (SPD) tritt nach sieben Jahren im Amt nicht noch einmal zur Wahl an. Fünf Kandidaten wollen die Nachfolge im höchsten Amt der Kreisstadt des Landkreises Mansfeld-Südharz antreten. Darunter sind nach Angaben der Stadt zwei Einzelbewerber und drei Kandidaten von AfD, Linker und CDU. Eine mögliche Stichwahl findet in zwei Wochen, am 28. April statt.