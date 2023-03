Kreise: CDU-Spitzenkandidat strebt Koalition mit SPD an

Berlin - Der Berliner Wahlsieger CDU strebt laut Parteikreisen ein Regierungsbündnis mit der SPD an. CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner wolle dem Landesvorstand vorschlagen, mit den Sozialdemokraten Koalitionsverhandlungen aufzunehmen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch. Zuvor hatte die „Berliner Morgenpost“ berichtet. Der CDU-Vorstand kommt am Donnerstag zusammen, um darüber zu entscheiden. Ein Parteisprecher sagte, er kommentiere den Vorgang nicht.

Der Landesvorstand der Berliner SPD berät seit dem Nachmittag über die Frage, mit wem die Partei Koalitionsverhandlungen aufnehmen soll. Am Dienstag wurde bekannt, dass die SPD-Landesspitze um die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey zu Schwarz-Rot tendiert - in dem Fall würde Giffey ihr Amt im Rathaus verlieren.