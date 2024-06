Das Schauspielhaus in Hannover.

Hannover - Das Land Niedersachsen hat die Preisträger eines Kreativwettbewerbs zum Grundgesetz ausgezeichnet. Unter dem Motto „Meine Rechte, deine Rechte, unsere Rechte“ nahmen rund 250 Kindertagesstätten und Schulen an dem Wettbewerb anlässlich des 75. Jahrestages der Verfassung teil, wie die niedersächsische Staatskanzlei mitteilte. Es wurden demnach etwa 400 Beiträge eingereicht. Damit habe die Beteiligung höher als bei vergleichbaren Wettbewerben gelegen, hieß es.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer malten und bastelten, schrieben oder filmten für ihre Projekte. Die ersten zehn Plätze sind in den verschiedenen Altersklassen jeweils mit 200 bis 2000 Euro dotiert. Für den Ehrenpreis gibt es 1000 Euro.

Das Gymnasium Oedeme in Lüneburg überzeugte mit einem Kurzfilm in der Kategorie Sekundarstufe I. Bei den Oberstufen und berufsbildenden Schulen gewann das Georg-Büchner-Gymnasium aus Seelze bei Hannover mit einer Stahlskulptur. Die Elisabeth-Grundschule in Osnabrück sicherte sich den Ehrenpreis mit einem Video mit Gebärden zum Grundgesetz.

Bei den Grundschulen gewann die Erna-de-Vries-Schule aus Lathen im Emsland mit einem Theaterstück. Der Titel lautete: „Die Grundrechte schützen uns - schützen wir sie!“. Die Kita des Deutschen Roten Kreuzes in Dollern nahe Hamburg gewann mit einem selbstgeschriebenen Lied.