Brockel - Bei einem Verkehrsunfall mit einem Krankenwagen bei Brockel (Landkreis Rotenburg) sind fünf Menschen verletzt worden. Zwei von ihnen erlitten schwere Verletzungen, darunter eine 92-jährige Patientin, die per Krankentransport verlegt werden sollte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Unfall ereignete sich, als eine 22-jährige Autofahrerin am Sonntag mit ihrem Wagen links auf die Bundesstraße 71 abbiegen wollte. Dabei übersah sie den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Krankenwagen. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, der Krankenwagen überschlug sich anschließend mehrfach. Die Unfallverursacherin, ihre Beifahrerin und der Fahrer des Krankenwagens wurden leicht verletzt. Die Beifahrerin im Krankenwagen und die Patientin zogen sich schwere Verletzungen zu.