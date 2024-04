Hannover - Die Menschen in Niedersachsen sind in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres erneut häufig krank gewesen - aber weniger oft als ein Jahr zuvor. Der landesweite Krankenstand im ersten Quartal sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,2 Prozentpunkte auf 5,9 Prozent, wie die DAK-Gesundheit am Montag mitteilte. Damit waren im Durchschnitt an jedem Tag 59 von 1000 erwerbstätigen DAK-Versicherten krankgeschrieben, rechnerisch hatte landesweit jede und jeder Beschäftigte mehr als fünf Fehltage. Die Auswertung basiert auf Daten von mehr als 205.000 eigenen Versicherten in Niedersachsen.

„Der Rückgang des Krankenstandes in Niedersachsen ist ein positives Signal, er bleibt aber weiterhin auf hohem Niveau“, sagte DAK-Landeschef Dirk Vennekold. Daher blieben Gesundheitsschutz und Gesundheitsmanagement für die Arbeitgeber „wichtig und zentral“, vor allem wegen des Personal- und Fachkräftemangels.

Den größten Anteil am Arbeitsausfall hatten den Angaben zufolge Erkältungskrankheiten, mit denen fast jeder vierte Fehltag begründet wurde. Husten und Schnupfen verursachten demnach rund 128 Fehltage je 100 Versicherte, drei Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Auf Platz zwei folgten Muskel- und Skelett-Erkrankungen wie etwa Rückenschmerzen mit 89 Ausfalltagen - ein Rückgang um zwei Prozent. Psychische Erkrankungen auf Rang drei waren für 82 Ausfalltage je 100 Beschäftigte verantwortlich. Das bedeutet einen Rückgang um acht Prozent.