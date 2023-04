Magdeburg - Aktuell müssen Kassenpatienten in Sachsen-Anhalt die Coronaimpfung selbst bezahlen. Man sei mit den Krankenkassen weiter in Gesprächen, um eine Lösung zu finden, teilte die Kassenärztliche Vereinigung am Donnerstag mit. Zuvor hatte der Verband der Ersatzkassen (VdEK) über den Stand der Verhandlungen informiert. Demnach können sich nur Versicherte in Bayern, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Thüringen sowie in der Region Westfalen-Lippe problemlos gegen Vorlage ihrer elektronischen Gesundheitskarte gegen Corona impfen lassen.

Solange keine Vereinbarung getroffen ist, erhalten die Versicherten zunächst eine Rechnung von ihrer Arztpraxis und können diese bei ihrer Krankenkasse zur Erstattung einreichen. Unter anderem in Sachsen-Anhalt liefen die Gespräche noch. „Wir gehen davon aus, dass es auch hier zügig zu Abschlüssen kommt“, sagte VdEK-Vorstandsvorsitzende Ulrike Elsner. Die Gespräche seien jedoch „sehr schwierig, weil die Ärzteseite Honorare gefordert hat, die weit über denen anderer Impfungen liegen“.

Hintergrund ist, dass die Impfverordnung des Bundesgesundheitsministeriums vergangenen Samstag (8. April) ausgelaufen ist. Der Bund übernimmt seitdem keine Kosten mehr, die Krankenkassen müssen die Kosten jetzt eigentlich übernehmen.