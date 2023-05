Sangerhausen - Der Fahrer eines Krads ist bei einem Unfall mit einem Kleintransporter in der Nähe von Grillenberg gestorben. Der Mann sei am Freitag noch am Unfallort auf der Landstraße 230 im Landkreis Mansfeld-Südharz seinen Verletzung erlegen, teilte die Polizei mit. Dazu, wie der Unfall passiert ist und wer der Tote ist, machte die Polizei zunächst keine Angaben. Unter anderem sei auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz gewesen.