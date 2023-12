Berlin - Eine Vase der Königlichen Porzellan-Manufaktur (KPM) im Wert von 65.000 Euro ist aus einem Geschäft in Berlin-Mitte gestohlen worden. Nun bittet die Polizei um Unterstützung bei der Suche nach den Einbrechern, die bereits am 16. November zuschlugen. Die Täter hatten die Glastür des KPM-Geschäfts in der Friedrichstraße in der Nacht eingeschlagen und mehrere wertvolle Porzellanstücke gestohlen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Die Einbrecher flüchteten mit einem weißen VW Golf, bauten aber am Schlossplatz einen Unfall, ließen das Auto und einige Porzellangegenstände zurück und liefen zu Fuß weiter. Das größte und wertvollste Stück, die sogenannte Balustervase „La Belle“, mit Blumenmotiven handbemalt, 70 Zentimeter hoch und knapp drei Kilo schwer, nahmen sie mit. Die Polizei veröffentlichte ein Bild der Vase und fragt, ob jemand das Auto oder Menschen mit einer Vase in einer U-Bahn sah.