Wolfsburg - Trainer Niko Kovac vom VfL Wolfsburg glaubt nach einem enttäuschenden ersten Bundesliga-Halbjahr an eine deutlich bessere Rückrunde seines Teams. „19 Punkte sind natürlich nicht das, was wir uns erwartet haben. Drei, vier Punkte mehr hätten es sein können und sicherlich auch sein müssen“, sagte er am Mittwochabend nach der 1:2 (1:2)-Niederlage gegen den FC Bayern München im letzten Spiel des Jahres. „Aber man sieht, dass die Mannschaft sehr viel mehr Potenzial hat, als das, was wir im Moment an Punkten haben. Deshalb bin ich sehr zuversichtlich, dass wir im kommenden Jahr besser agieren werden, als wir es punktemäßig jetzt getan haben.“

Als Tabellenzehnter liegen die Wolfsburger zur Winterpause fünf Punkte hinter ihrem Saisonziel Platz sechs zurück. Von den vergangenen zehn Spielen in der Fußball-Bundesliga gewannen sie nur zwei. Die angestrebte Europapokal-Qualifikation hat man beim VfL aber noch nicht abgeschrieben. „Ich bleibe dabei: Es ist alles sehr nah beieinander. Deshalb müssen wir aus der kurzen Pause gut herauskommen und müssen zusehen, dass wir punkten“, sagte Kovac.