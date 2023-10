Erfurt - Kommunen können ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für kostenlose Schulungen zum Insektenschutz anmelden. Bei dem seit dem Sommer angebotenen Fortbildungen lernen die Teilnehmenden etwa Blühflächen anzulegen, Bäume zu pflanzen und Flächen ohne den Einsatz von Insektenvernichtungsmittel zu pflegen, wie das Umweltministerium am Samstag mitteilte. 39 Kommunen hätten bereits ihre Mitarbeiter so schulen lassen. Das Angebot solle helfen, die Artenvielfalt in Städten und Dörfern zu schützen. Das Ministerium fördert das Projekt mit rund 73.000 Euro.

„Insekten sind enorm wichtig für den Erhalt von Ökosystemen. Ohne sie reißt die Nahrungskette und viele vertraute Vogelarten schwinden, Blüten bleiben unbestäubt“, sagte Umweltminister Bernhard Stengele (Grüne).

Das Angebot richte sich vor allem an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Bauhöfen der Kommunen und andere kommunale Betriebe, die Flächen bewirtschaften, aber auch an Stadtwerke, Wohnungsbaugenossenschaften und Wohnservice-Anbieter. Im Winter sind vier Schulungstermine geplant.