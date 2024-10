Kosten für Multifunktionshalle in Eisenach erneut gestiegen

Eisenach - Die Kosten für den Bau einer neuen Multifunktionshalle in Eisenach sind erneut gestiegen. Statt der zuletzt geschätzten Baukosten von rund 47 Millionen Euro gehe die Stadtverwaltung inzwischen von etwa 54,2 Millionen Euro aus, teilte die Stadt mit. Grund für die gestiegenen Kosten seien die anhaltend hohen Baupreise und aktuelle Marktpreise für die Elektroplanung.

Baustart könnte im kommenden Jahr erfolgen

Bereits im März des vergangenen Jahres hatte die Stadt die geschätzten Baukosten von ursprünglich 35 Millionen Euro auf rund 42,5 Millionen Euro nach oben korrigieren müssen. Die finale Kostenberechnung soll nun in den Ausschüssen diskutiert werden. Gibt der Stadtrat in seiner Sitzung am 6. November grünes Licht, könnte der Baustart im zweiten Quartal des kommenden Jahres erfolgen.

„Trotz der erwarteten und nun vorliegenden Kostensteigerung ist das Großprojekt durchfinanziert“, sagte der Eisenacher Oberbürgermeister Christoph Ihling (CDU). Nach Angaben der Stadt konnte die Finanzierung der Halle bereits sichergestellt werden. Demnach wird das Projekt unter anderem von Landes- und Bundesmitteln finanziert.

Arena in denkmalgeschützter Gebäudehülle

In der sogenannten Wartburgarena sollen künftig 4.000 Zuschauer etwa für Sport-Events Platz haben. Der Neubau soll auf dem Industriedenkmal „O1“ entstehen. Dabei handelt es sich um ein ehemaliges Stammwerk der BMW-Automobilproduktion. Das Areal ist seit mehr als 20 Jahren ohne Nutzung. Der Neubau soll in der denkmalgeschützten Gebäudehülle errichtet werden.