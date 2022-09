Korruption bei Kfz-Zulassungen: Prozess gegen Angeklagte

Berlin (dpa/bb) – - Wegen Verdachts auf Korruption bei Kfz-Zulassungen beginnt heute vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten ein Prozess gegen drei Männer. Die 24- bis 26-Jährigen, die jeweils für einen Kfz-Zulassungsdienst tätig gewesen seien, sollen in den Jahren 2017 und 2018 in insgesamt 162 Fällen einen Mitarbeiter einer Kfz-Zulassungsstelle bestochen haben. Laut Ermittlungen hätten sie dem Mann jeweils 100 Euro für eine beschleunigte Bearbeitung der Zulassungsvorgänge ihrer Kunden zugesteckt. Die Kunden hätten jeweils einen „Expresszuschlag“ an die Angeklagten gezahlt. Für den Prozess wegen Bestechung sind bislang zwei Tage vorgesehen.