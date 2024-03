Auerbach - Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) stellt am Dienstag (12.00 Uhr) den neuen Sächsischen Drogen- und Suchtbericht vor. Im Freistaat gilt bisher vor allem Alkohol als Suchtproblem Nummer eins. Aber auch illegale Rauschmittel wie Crystal und Cannabis spielen nach früheren Angaben in der ambulanten Suchthilfe eine große Rolle. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat die wöchentliche Sitzung seines Kabinetts dieses Mal ins Vogtland verlegt. Dort wollen er und seine Minister auch mit Landrat Thomas Hennig (CDU) über regionale Themen ins Gespräch kommen. Am Vorabend wollten sich die Regierungsvertreter zudem mit Vereinen, Initiativen und Ehrenamtlichen austauschen.