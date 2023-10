Dresden - Die Feuerwehr hat in Dresden einen kleinen Jungen befreit, der seinen Kopf in einem Geländer eingeklemmt hatte. Der Dreijährige habe seinen Kopf am Samstag durch zwei senkrechte Stahlstreben gesteckt und sei nicht mehr herausgekommen, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. Auch die Befreiungsversuche der Eltern seien gescheitert, so dass sie die Feuerwehr zu Hilfe riefen. Die Einsatzkräfte zerschnitten eine der Streben mit einem Bolzenschneider. Der Junge sei unverletzt geblieben.