Auf dem Tribeca Festival in New York hat „Depeche Mode“ im Abspann ihres Konzertfilms ein bisher unveröffentlichtes Lied abgespielt.

New York - Die englische Synth-Rock-Band Depeche Mode hat bei der Vorstellung ihres Konzertfilms auf dem Tribeca Festival in New York Fans mit einem neuen Song überrascht. Besucher des Films „Depeche Mode: M“ identifizierten das während des Abspanns am Donnerstagabend (Ortszeit) abgespielte Lied unmittelbar begeistert als bis dato unbekannten Song.

Das Stück, welches auf einem auf der Plattform X veröffentlichten Mitschnitt rund drei Minuten lang zu hören ist, trage angeblich den Titel „In the End“, hieß es auf der Fanpage „depechemode.de“. Auch das Musikmagazin „Rolling Stone“ berichtete über die Filmpremiere und den neuen Song.

Die Band nach dem Tod von Keyboarder Fletcher

Der Kinofilm „Depeche Mode: M“ zeigt Impressionen von den Konzerten der legendären Elektro-Band in Mexiko-Stadt in den Jahren 2023 und 2024, nach Veröffentlichung des Albums „Memento Mori“. Dabei handelte es sich um das erste Album, das Sänger Dave Gahan und Songwriter Martin Gore ohne Gründungsmitglied und Keyboarder Andy Fletcher herausbrachten. Fletcher war im Mai 2022 unerwartet im Alter von 60 Jahren gestorben.

Auf einem Podiumsgespräch nach der Filmvorstellung bestätigte Gore, dass es sich bei dem abgespielten Song um eines der vier Lieder handelt, die für „Memento Mori“ aufgenommen wurden, letztlich aber nicht für das Album ausgewählt wurden. Er habe keinen Schimmer, was mit den drei anderen unveröffentlichten Songs passieren solle, ergänzte Gore scherzend. Das Plattenlabel Sony äußerte sich bisher nicht auf die Anfrage, ob Neuveröffentlichungen der Band anstehen.

Depeche Mode („Enjoy The Silence“, „People Are People“, „Just Can't Get Enough“) gründete sich 1980. Die Band hat eine eingeschworene Fangemeinde und mehr als 100 Millionen Tonträger verkauft. 2023 gehörte „Memento Mori“ zu den erfolgreichsten Alben des Jahres in Deutschland.