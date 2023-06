Berlin - Ein Konzertabend am Brandenburger Tor findet am Montag (19.) aus Anlass der Special Olympics World Games in Berlin statt. Vier verschiedene Musikgruppen aus Deutschland, Mali und Südafrika treten zwischen 20 und 22 Uhr auf. Der Eintritt zu dem Konzert, das Teil des Berliner Kultursommerfestivals ist, ist kostenlos.

Mit dabei ist auch das Utopia Orchester - das nach eigenen Angaben erste inklusive Symphonie-Orchester Deutschlands. Menschen mit und ohne Behinderung stehen zusammen auf der Bühne. Begleitet werden die Laien-Musikerinnen und -Musiker am Montag von den Opernsängern Kristina Gordadze und Artak Kirakosyan.

Berlin ist noch bis zum 25. Juni Gastgeber der Special Olympics World Games. An den Spielen der geistig und mehrfach Behinderten nehmen rund 7000 Athleten teil. Die Weltspiele sind das größte Multisport-Event in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972 in München. Um Inklusion und Teilhabe auch im Kulturbereich zu stärken, finden im Rahmen der Weltspiele zahlreiche Kulturveranstaltungen statt.