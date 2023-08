Sachsen-Anhalts Landtagspräsident Gunnar Schellenberger in seinem Büro in Magdeburg.

Magdeburg - Auf dem Domplatz gibt Schlagersänger Roland Kaiser ein Konzert und der Landtagspräsident schaut vom Balkon seines Dienstzimmers gemeinsam mit Gästen kostenfrei zu: Seit Tagen wird über ein Foto diskutiert, das Landtagspräsident Gunnar Schellenberger während des Konzerts zeigt. Nun hat sich der 63-Jährige für eine Verquickung dienstlicher und nichtdienstlicher Belange entschuldigt. „Da habe ich mich blöd angestellt und möchte mich dafür in aller Form in der Öffentlichkeit entschuldigen“, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag in Magdeburg. Er nutzte eine Pressekonferenz seiner Fraktion zu den Ergebnissen einer Klausur, um ein knappes Statement abzugeben. Nachfragen waren nicht zugelassen.

Die „Mitteldeutsche Zeitung“ hatte zuerst zu Beginn der Woche ein privates Foto veröffentlicht, auf dem Schellenberger mit Gästen auf dem Balkon des Landtages zu sehen war. Von dort gab es die Möglichkeit, das Konzert von Roland Kaiser („Santa Maria“, „Ich glaub, es geht schon wieder los“) am 12. August auf dem Domplatz zu verfolgen. Viele andere Zaungäste, die sich ohne Konzertkarten eingefunden hatten, mussten hinter Absperrgittern mit Sichtschutz bleiben. Von der Opposition hatte es heftige Kritik gegeben, auch aus der Koalition kam die Forderung nach Aufklärung.

Er habe das „Dienstliche mit dem Nichtdienstlichen verknüpfen“ wollen, betonte Schellenberger. „Die Besprechung war aufgrund der Hitze im Büro und der Lautstärke des Konzerts nur im beschränkten Umfang möglich und das habe ich völlig falsch eingeschätzt“. Der Landtagspräsident kündigte an, am 31. August in der Sitzung des Ältestenrates ausführlich alle Fragen beantworten zu wollen.

Die Fraktionsvorsitzenden der Linken und der Grünen, Eva von Angern und Cornelia Lüddemann, wollen vom Landtagspräsidenten etwa wissen, was der Gegenstand der dienstlichen Besprechung im Amtszimmer gewesen sei und wer die Besprechung veranlasst habe. Zudem ist offen, wer die Teilnehmer der Besprechung waren. Zudem wollen die Oppositionsfraktionen wissen, ob an dem Termin Mitarbeiter der Landtagsverwaltung teilgenommen haben und ob ein dienstliches Protokoll existiert.

CDU-Fraktionschef Guido Heuer stellte sich am Donnerstag hinter Schellenberger. „Der Präsident hat gerade Asche auf sein Haupt gestreut. Ja, clever geht anders. Kann man sagen. Aber ich habe keinen Grund, an der Aussage unseres Landtagspräsidenten zu zweifeln und das werde ich auch nicht tun.“ Heuer sagte weiter: „Wir stehen als CDU-Fraktion zu unserem Präsidenten. Punkt.“

Der Grünen-Abgeordnete Sebastian Striegel schrieb am Donnerstag beim Kurznachrichtendienst X, vormals bekannt als Twitter: „Die Skandale des Gunnar Schellenberger zeigen deutlich: Er kann zwischen eigenen Interessen als Privatperson und Abgeordneter, denen des Präsidentenamtes und den Interessen der CDU-Fraktion nicht unterscheiden.“

Medienvertreter haben bereits zahlreiche Anfragen an die Landtagsverwaltung geschickt. Bisher sind aber viele Fragen noch nicht beantwortet. Unter anderem der Deutschen Presse-Agentur teilte eine Landtagssprecherin mit, es habe sich um einen beruflichen Termin gehandelt. Unter anderem sei eine Mitarbeiterin eines Max-Planck-Instituts dabei gewesen. Der Termin an dem Samstag habe von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr im Amtszimmer des Präsidenten stattgefunden. Es habe auch Getränke gegeben. Schellenberger habe nichts getrunken, da er selbst Auto gefahren sei.

Schellenberger ist seit Juli 2021 Landtagspräsident. Er war bereits mehrfach in die Kritik geraten, unter anderem wegen einer Schirmherrschaft für ein privates Tennisturnier in seinem Wahlkreis Schönebeck und wegen seines umstrittenen Vorgehens bei der Anwerbung usbekischer Arbeitskräfte, bei dem es an Absprachen gefehlt haben soll.