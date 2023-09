Pritzwalk/Karow - Der Ausbau der Strecke Neustadt (Dosse) bis nach Meyenburg sowie die Reaktivierung der anschließenden Strecke zwischen Meyenburg und Güstrow nehmen weiter Konturen an. Am Mittwoch wurde in Karow ein Konzept der Region für modernen Schienenpersonennahverkehr vorgestellt. Dieses solle als Grundlage für die von den Ministern in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern in Auftrag gegebene Potenzialanalyse dienen, sagte eine Sprecherin der Enon Gesellschaft. Das Konzept sei in Zusammenarbeit von zwei Verkehrsexperten mit den fünf Landkreisen entlang der Strecke entstanden.

Die Strecke könne als dritte Achse von Berlin an die Ostsee genutzt werden. Die beiden aktuellen Achsen über Angermünde nach Stralsund und über Neustrelitz nach Rostock seien aktuell überlastet, so die Sprecherin. Mit der Strecke Berlin - Neustadt (Dosse) - Karow - Rostock könne eine dritte Achse eröffnet werden, bei der die Infrastruktur bereits vorhanden sei und sofort genutzt werden könne.

Eine Mehrheit des Brandenburger Landtags stimmte im Mai 2023 gegen einen Linke-Antrag zum Erhalt der Regionalbahn 73/74 in der Prignitz. Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) wies dabei allerdings darauf hin, dass die Nutzung der Strecke erst noch analysiert werden solle. Im vergangenen Jahr hatte er signalisiert, dass gemeinsam mit Mecklenburg-Vorpommern eine Lösung gefunden werden solle. Obgleich die Regionalbahn 73/74 ursprünglich nicht erhalten werden sollte, soll sie nun zukünftig im Stundentakt fahren.