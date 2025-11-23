Auf der A2, A14 und A36 hat die Autobahnpolizei Autofahrerinnen und -fahrer kontrolliert. Im Fokus standen Alkohol- und Drogenkonsum. Und die Beamten wurden fündig.

Mehrere Autofahrer standen bei den Kontrollen in Sachsen-Anhalt unter Drogen- oder Alkoholeinfluss. (Symbolbild)

Magdeburg - Die Autobahnpolizei hat am Wochenende auf A2, A14 und A36 Autofahrer auf Alkohol und Drogen überprüft. Bei vier Fahrern reagierten Tests positiv auf Amphetamine, THC oder Kokain, zwei Menschen waren alkoholisiert mit bis zu 1,7 Promille und zwei weitere Menschen standen sowohl unter Alkohol- als auch unter Drogeneinfluss, wie die Autobahnpolizei mitteilte.

Gegen einen Autofahrer lag demnach ein Haftbefehl vor. Die erwischten Fahrer mussten ihre Fahrt laut Polizei abbrechen, entsprechende Verfahren gegen sie wurden eingeleitet.