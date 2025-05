Abfälle und Schadstoffe belasten Gewässer. Bei einer bundesweiten Aktion hat die Wasserschutzpolizei auch in Sachsen-Anhalt Schiffe und Anlagen kontrolliert – und dabei mehrere Verstöße festgestellt.

Die Wasserschutzpolizei in Sachsen-Anhalt hat bei Umweltkontrollen mehrere Mängel festgestellt. (Archivbild)

Magdeburg - Bei einer bundesweiten Kontrollaktion zur Einhaltung von Umwelt- und Gewässerschutzvorschriften hat die Wasserschutzpolizei in Sachsen-Anhalt bei 144 Überprüfungen zwölf Verstöße festgestellt. Wie die Polizei mitteilte, wurden drei Strafverfahren eingeleitet, neun weitere Sachverhalte wurden als Ordnungswidrigkeiten eingestuft.

Bundesweit kontrollierten Einsatzkräfte in der vergangenen Woche 722 Schiffe und Anlagen. In 179 Fällen wurden Mängel beanstandet, also bei jedem vierten Fall.

Die sachsen-anhaltische Wasserschutzpolizei konzentrierte sich vor allem auf die Berufs- und Freizeitschifffahrt sowie auf naturschutzrechtliche Bestimmungen. Unterstützt wurden die Beamtinnen und Beamten von Umweltbehörden der Landkreise, Kommunen und Ministerien.

Die Aktion soll im kommenden Jahr fortgesetzt werden. Ziel ist es, die Einleitung von Schadstoffen in Gewässer zu unterbinden und das ökologische Gleichgewicht in Flüssen und Seen zu schützen.

Bundesweit wurden 17 Strafanzeigen und 255 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. In gravierenden Fällen – etwa bei illegaler Abwassereinleitung – wurden hohe Sicherheitsleistungen fällig.