Stade - Die Finanzierung des Landterminals für den Import von Flüssigerdgas (LNG) in Stade ist nach Angaben der Projektträger gesichert. Das Terminal soll etwa eine Milliarde Euro kosten, wie das Konsortium Hanseatic Energy Hub (HEH) mit Sitz in Hamburg am Donnerstag mitteilte. Der Bau der Anlage im Industriepark Stade solle in den kommenden Wochen beginnen, sagte die Sprecherin. Ein Datum nannte sie nicht. Das spanische Unternehmen Técnicas Reunidas und seine Partner errichten die Anlage. Geplant ist, dass der spanische Netzbetreiber Enagás den Betrieb übernimmt.

Die Inbetriebnahme soll 2027 erfolgen. Zunächst kann den Angaben zufolge LNG, synthetisches Erdgas und verflüssigtes Biomethan importiert werden. Später soll Ammoniak ankommen. Der Betrieb mit LNG ist bis Ende 2043 erlaubt. Nach Angaben von HEH kann die Umstellung vorgezogen werden.

Etwa bis zur Inbetriebnahme der HEH-Anlage soll ein schwimmendes Terminal LNG importieren. Das Spezialschiff „Energos Force“ kam Mitte März in Stade an. Die Inbetriebnahme des Terminals dauere an, sagte der Sprecher des Betreibers Deutsche Energy Terminal. Wann der Prozess abgeschlossen sei, könne er nicht sagen.