Berlin - Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hat eine erneute Razzia gegen islamistische Organisationen als wichtigen Schritt bezeichnet. „Auch der heutige Einsatz zeigt, dass der terroristischen, antisemitischen und menschenverachtenden Ideologie der verbotenen Vereine Hamas und Samidoun weiterhin konsequent entgegengetreten wird“, teilte Spranger am Donnerstagmorgen mit. Antisemitismus und die Unterstützung von Terror hätten in Deutschland keinen Platz. Sie begrüße es sehr, dass die Berliner Sicherheitsbehörden das Bundesinnenministerium bei den Einsätzen unterstützen konnten.

Polizei und Staatsanwaltschaft durchsuchten am frühen Donnerstagmorgen im Zusammenhang mit dem Verbot der Terrororganisation Hamas und des Netzwerks Samidoun in Deutschland mehrere Wohnungen und andere Objekte in Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Das Bundesinnenministerium hatte Anfang November die Betätigung der beiden Organisationen verboten.