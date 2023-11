Für den Weg zur Arbeit, zur Schule oder zum Einkaufen - E-Scooter gehören mancherorts in Niedersachsen fest zum Stadtbild. Eine Umfrage in den größeren Städten zeigt, wie es um den Konkurrenzkampf steht.

Konkurrenzkampf der E-Scooter-Verleiher hält fast überall an

Hannover - E-Scooter zum Ausleihen sind seit einigen Jahren von den Radwegen und Straßen der größeren Städte fast nicht mehr wegzudenken. Bei ihrer Einführung vor rund vier Jahren kämpften mehrere Anbieter um ihre Kunden. In den meisten niedersächsischen Städten ist dieser Konkurrenzkampf immer noch im Gange.

In Hannover gibt es nach wie vor vier Anbieter. Momentan sei nicht absehbar, ob in der Zukunft weitere dazukommen, teilte die Stadt mit. In der Landeshauptstadt gibt es rund 5000 Leih-Scooter.

In Braunschweig gibt es zwei Anbieter. Zusammen stellen sie etwa 2000 Scooter zur Verfügung. In Osnabrück sind es 1200. Auch hier kämpfen zwei Anbieter um die Vormachtstellung. Nach Angaben der Stadt soll es bei den beiden Anbietern bleiben. Auch in Hildesheim können Kunden zwischen zwei verschiedenen Anbietern wählen. Beide stellen jeweils rund 300 Geräte.

Lediglich in Oldenburg ist nur noch ein Anbieter übrig geblieben. Der letzte der ursprünglich drei Konkurrenten hat sich Ende Oktober aus dem Wettbewerb zurückgezogen, wie die Stadt mitteilte. Momentan stehen rund 800 Scooter im Stadtgebiet zur Verfügung.