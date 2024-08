Halle - Die regionale Wirtschaftsentwicklung im Süden Sachsen-Anhalts kommt nach Ansicht der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau nicht in Schwung. Seit einigen Quartalen beobachte man eine Seitwärtsbewegung, sagte IHK-Konjunkturexperte Danny Bieräugel. Der Geschäftsklimaindex liege mit 1,2 Punkten nahe der Nulllinie. Positive und negative Einschätzungen der Unternehmen in der Region glichen sich aus. „Auch wenn in einigen Branchen die Abwärtsbewegung gestoppt wurde, fehlen Impulse für einen Aufschwung“, sagte Bieräugel. Richtig aufwärts gehe es in keiner Branche.

Die Unternehmen berichteten von Unsicherheiten. Als größte Probleme würden die hohen Energie- und Rohstoffpreise, der Fachkräftemangel und die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen wie zu viel Bürokratie genannt. Grundlage des Konjunkturberichts ist eine repräsentative Stichprobe der IHK-Mitgliedsunternehmen im Süden Sachsen-Anhalt. IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Brockmeier erwartet von der Bundesregierung eine grundlegende Reformagenda. Vor allem bei Energiepolitik und Bürokratieabbau müsse es Änderungen geben, darüber hinaus aber auch eine spürbare Entlastung bei Steuern und Abgaben. Die Wachstumsinitiative der Bundesregierung sei aber zumindest ein kleiner Lichtblick.