Glauchau - Ein Mann hat am Hintereingang eines Gebäudes in Glauchau eine etwa einen Meter lange Schlange gefunden. Er alarmierte die Polizei, die das Tier in einem Korb vorübergehend in ein Zoofachgeschäft brachte, wie es in einer Mitteilung heißt. Augenscheinlich handelt es sich demnach um eine schwarz-braune Königspython. Nach dem Besitzer wird gesucht, das Polizeirevier Glauchau bittet um Hinweise.

Königspythons sind nicht giftig, gelten als friedfertig und werden oft in Terrarien gehalten. Sie sind braun-schwarz mit einer markanten hellbraunen oder gelben Musterung und in West- und Zentralafrika heimisch. Sie ernähren sich von Mäusen, Ratten und Vögeln, die sie umschlingen und erdrücken.