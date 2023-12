Königspaar in Dresden: Frauenkirche und Weihnachtsmarkt

Dresden - Zum Abschluss seines Deutschland-Besuchs wird das belgische Königspaar am Donnerstag (ab 10.35 Uhr) in Dresden erwartet. Am Vormittag werden König Philippe und seine Frau Mathilde von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) beim Halbleiter-Produzenten X-Fab empfangen. Themen wie die Energiewirtschaft und die strategische Autonomie Europas bei der Chipproduktion sind ein Schwerpunkt der dreitägigen Visite des Königspaares.

Am Nachmittag sind Besichtigungen der Gemäldegalerie Alte Meister und der Frauenkirche geplant. Danach soll es noch einen Bummel über den Weihnachtsmarkt an der Frauenkirche geben.