Ascot - Bereits zum zweiten Mal in dieser Woche hat sich das britische Königspaar am Mittwoch beim Pferderennen Royal Ascot gezeigt. König Charles (74) und Königin Camilla (75) fuhren wie üblich zum Auftakt des Renntages in einer Kutschprozession vor. Der Monarch trug einen grauen Morning Suit und einen schwarzen Zylinder. Camilla kam in einem zart rosafarbenen Sommerkleid mit beigem Hut.

Ebenfalls in einer Kutsche vorfahren durfte Musical-Komponist Andrew Lloyd Webber (75) mit seiner Frau Madeleine Gurdon (60). Bereits den zweiten Tag an der berühmten Rennstrecke nahe Windsor verbrachten auch die Tochter von Prinzessin Anne, Zara Tindall (42), und ihr Mann Mike (44).

Charles und Camilla schickten bei Ascot auch Pferde aus dem eigenen Stall ins Rennen. Camillas Pferd „Saga“ verfehlte am Dienstag aber einen Preis. Am Mittwoch setzten sie ihre Hoffnungen auf den Wallach „Reach for the Moon“.

Ascot ist vor allem wegen des in Teilen des Zuschauerbereichs streng überwachten Dress-Codes ein beliebtes Event, für das sich viele Besucher eigens ausstaffieren. Beispielsweise gilt in der „Royal Enclosure“ für Männer Pflicht zum Tragen eines Zylinders. Frauen müssen einen Hut tragen - schulterfreie Kleider sind nicht erlaubt. Das mehrtägige Pferderennen-Spektakel dauert noch bis Samstag.