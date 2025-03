Thüringerinnen und Thüringer können in einem Kondolenzbuch Abschied nehmen von ihrem langjährigen Ministerpräsidenten Bernhard Vogel. Der CDU-Politiker war am Sonntag im Alter von 92 Jahren gestorben.

Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt und die Ministerinnen und Minister in seinem Kabinett tragen sich in ein Kondolenzbuch zu Ehren des verstorbenen Ex-Ministerpräsidenten Bernhard Vogel ein.

Erfurt - Die Menschen in Thüringen können sich in ein Kondolenzbuch für den verstorbenen früheren Ministerpräsidenten Bernhard Vogel eintragen. Einträge sind ab Mittwoch bis zum 14. März möglich, wie die Thüringer Staatskanzlei auf X schrieb. Der CDU-Politiker war am Sonntag im Alter von 92 Jahren gestorben. Den Angaben nach trugen sich bereits Regierungschef Mario Voigt (CDU) und die Mitglieder seines Kabinetts ein.