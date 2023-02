Mit mehr als einem Jahr Verspätung stellt Niedersachsen sein Ziel für weniger Pflanzenschutzmittel vor: 25 Prozent weniger bis 2030 sollen es sein. Die Bewertung der gemeinsam formulierten Vorgabe fällt in der Landwirtschaft und bei Umweltschützern aber unterschiedlich aus.

Hannover - Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln soll in Niedersachsen bis 2030 um mindestens ein Viertel reduziert werden. Darauf haben sich Vertreter aus Politik, Landwirtschaft und Umweltschutzverbänden verständigt. „Das ist ein gemeinsames Bekenntnis dazu, dass wir dem Artenschutz mehr Raum geben wollen“, sagte Agrarministerin Miriam Staudte (Grüne) am Dienstag in Hannover. Auch für den Schutz des Grundwassers sei das Ziel wichtig.

Während Staudte wie die Umweltschutzverbände Nabu und BUND sagte, dass es sich lediglich um einen ersten Schritt handele, dem weitere folgen müssten, beschrieben die Vertreter der Landwirtschaft das Ziel als machbar, aber herausfordernd. Bereits Mitte 2024 soll bewertet werden, welche Maßnahmen sich wie auswirken, um gegebenenfalls nachsteuern zu können.

„Wir haben ein großes Artensterben“, betonte Umweltminister Christian Meyer (Grüne) die Dringlichkeit. Landvolk-Vizepräsident Ulrich Löhr hob dagegen hervor, dass Pflanzenschutzmittel auch weiterhin für eine sichere Versorgung mit Lebensmitteln benötigt würden.

Das Reduktionsziel von mindestens 25 Prozent bezieht sich auf einen Durchschnittswert der Jahre 2015/16 bis 2020/21. Weil es für Niedersachsen bisher keine Daten zur Pestizidmenge gibt, wurde für diesen Zeitraum errechnet, wie viel Geld die Betriebe für Pflanzenschutzmittel ausgegeben haben. Im Mittel des Bezugszeitraums waren das 95 Euro je Hektar.

Neben der Menge der Pestizide soll auch die Fläche, auf der sie eingesetzt werden, verringert werden. Dafür sollen Schutzstreifen an Gewässern sowie Auflagen in Naturschutzgebieten sorgen. Außerdem sollen der Ausbau des Öko-Landbaus, Beratungsangebote sowie die Förderung einer freiwilligen Reduzierung dazu führen, dass weniger Pflanzenschutzmittel ausgebracht werden.

Eine Pestizidabgabe, wie sie Agrarministerin Staudte befürwortet, ist hingegen nicht Teil des Kompromisses. „Ich halte das tatsächlich für eine sinnvolle und notwendige Maßnahme, dass man bundesweit eine Abgabe auf Pflanzenschutzmittel einführt“, sagte die Ministerin. Jedem sei vorbehalten, weitere Schritte über den Kompromiss hinaus voranzutreiben. „Ich sehe da wirklich keinen Widerspruch.“

Ursprünglich sollten die verbindlichen Pestizid-Reduktionsziele schon bis Mitte 2021 festgelegt werden. Allerdings dauerte es, bis sich die Partner des sogenannten „Niedersächsischen Wegs“ auf eine gemeinsame Strategie verständigt hatten. Zu den Partnern zählen das Agrar- und das Umweltministerium, das Landvolk und die Landwirtschaftskammer sowie die Umweltschutzorganisationen BUND und Nabu.