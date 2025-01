Wer immer schon mal in „Babylon Berlin“ mitspielen wollte, hat jetzt vielleicht die Möglichkeit dazu. Allerdings gibt's beim Aussehen das eine oder andere No-Go.

In NRW

Köln - Das Filmteam der Streamingserie „Babylon Berlin“ sucht Komparsen für eine neue Staffel - aber nicht in der Hauptstadt selbst, sondern in Köln, Duisburg, Bochum, Mönchengladbach und Königswinter bei Bonn. Die Dreharbeiten sind von Mitte März bis Ende April angesetzt.

Es werden nicht weniger als 1500 Komparsen für ein bis fünf Drehtage benötigt, wie die Agentur Eick & Weber mitteilte. Bevor es so weit ist, findet ab Ende Februar eine Kostüm- und Maskenprobe in Köln statt. „Babylon Berlin“ ist eine Krimiserie rund um den Berliner Kommissar Gereon Rath, Vorlage dafür sind die Bücher von Volker Kutscher.

Bitte keine Sonnenbankbräune

Wonach wird konkret gesucht? „Eingeladen sind Männer und Frauen

zwischen 5 und 80 Jahren, die optisch ins Berlin und Köln im Jahr 1933 passen“, sagte Agentur-Mitinhaber Gregor Weber der Deutschen Presse-Agentur. „Es ist die Zeit der Bubi-Frisuren und Fasson-Haarschnitte. Die Damen müssten bereit sein, sich die Haare auf Kinnlänge schneiden zu lassen. Bei den Herren sind kürzeres Seiten- und längeres Deckhaar gefragt.“

Sein Tipp: Die Haare bis zur Kostümprobe Ende Februar erst einmal wachsen lassen. Ein No-Go sind gefärbte oder gesträhnte Haare, Sonnenbankbräune, künstliche Fingernägel, Permanent-Make-up, Piercings und Tattoos an sichtbaren Körperstellen. Weber: „Wir besetzen die Wirtschaftselite und Politiker aus dieser Zeit, es werden Original-Kellner der gehobenen

Gastronomie sowie ein Kammerorchester gesucht. Hunderte Komparsen werden außerdem historisch kostümierte Karnevalisten, Büttenredner, Karnevalsakteure sowie Reisende in Eisenbahnzügen und am

Bahnhof spielen.“

Wer sieht aus wie Konrad Adenauer?

Für andere Szenen werden Männer gesucht, die Geheimpolizisten, Soldaten oder politische Gefangene verkörpern. „Wir suchen außerdem nach Herren, die Ähnlichkeit mit historischen Persönlichkeiten wie Alfried Krupp, Wilhelm von Opel oder dem damaligen Oberbürgermeister von Köln, Konrad Adenauer, haben.“ Da auch Kleindarsteller und Sprechrollen zu vergeben sind, können sich auch Männer und Frauen mit Schauspielerfahrung bewerben.

Alle Interessierten sind zu einem offenen, kostenlosen Online-Casting eingeladen. Unter www.casting-babylon.de kann man seine Daten eingeben und zwei aktuelle Fotos hochladen. Bewerbungsschluss ist der 31. März. Wer bis zum 14. April nichts gehört hat, ist leider nicht genommen worden.