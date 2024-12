Was Frank Schmidt seit 17 Jahren in Heidenheim leistet, ist für Bayern-Coach Kompany nicht hoch genug zu bewerten. Er sieht keinen Unterschied zu den Besten der Zunft.

München - Bayern-Trainer Vincent Kompany hat die Leistung seines Kollegen Frank Schmidt beim 1. FC Heidenheim vor dem Aufeinandertreffen in der Fußball-Bundesliga in den höchsten Tönen gerühmt. Der Belgier stellt den 50 Jahre alten Schmidt sogar indirekt auf eine Ebene mit Star-Trainern wie Pep Guardiola, unter dem Kompany mehrere Jahre bei Manchester City spielte.

„Es ist eine dieser schönen Geschichten. Ich sage es auch mit großem Respekt: Man darf keinen großen Unterschied machen zwischen so jemandem und den ganz großen Trainern in Europa“, sagte Kompany vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Münchner Arena. Bevor er selbst Trainer geworden sei, habe er eine Dokumentation über Trainer in Deutschland gesehen.

„Damals waren die Heidenheimer noch in der 3. Liga. Ich war schon da begeistert davon, wie er den Verein geführt hat, mit wenig Mitarbeitern“, sagte Kompany zu Schmidt, der seit 17 Jahren Heidenheim-Coach ist und den Club in die Bundesliga und in den Europapokal führte. „Es ist sehr viel Stabilität drin, und ich habe großen Respekt“, sagte Kompany. Auch wenn Heidenheim aktuell seit sieben Partien in der Bundesliga sieglos sei, käme dort „keine Panik auf“.