Kommunen streben Anschaffung weiterer Defibrillatoren an

Ein Defibrillator liegt in einem kleinen Kasten im Erfurter Bürgeramt bereit.

Erfurt - Einige Thüringer Kommunen wollen die Ausstattung öffentlicher Gebäude mit Defibrillatoren weiter verbessern. So solle beispielsweise im kommenden Jahr in der Ausländerbehörde in Erfurt ein solches Gerät zur Verfügung gestellt werden, sagte ein Stadtsprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Auch die Stadtverwaltung in Weimar hält nach eigenen Angaben die Anschaffung weiterer solcher Geräte für erstrebenswert. Allerdings gebe es dafür aktuell noch keine konkreten Pläne.

Derzeit sind bereits in einigen Thüringer Kommunen in öffentlich zugänglichen Gebäuden, aber auch in Einkaufszentren Defibrillatoren verfügbar. Diese sind problemlos von Laien bedienbar. Die Geräte sehen oft wie mittelgroße Verbandskästen aus.

Sie können vor allem dann zum Einsatz kommen, wenn Menschen an Kammerflimmern leiden, ihr Herz also unregelmäßig schlägt. In solchen Fällen geben die Geräte einen Stromstoß ab, der den normalen Herzrhythmus wiederherstellen soll.