Erfurt - In den größeren Thüringer Städten wird es in absehbarer Zeit keine zusätzlichen Rauchverbote geben. Weder in Erfurt, Gera, Jena, noch in Meiningen oder Weimar sei zurzeit eine Ausweitung der bestehenden Verbote geplant, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Grundsätzlich gelten in allen Kommunen die Vorgaben des Thüringer Nichtraucherschutzgesetzes, das Rauchen unter anderem in öffentlichen Einrichtungen, Gaststätten, Spielhallen, Sport- und Kultureinrichtungen oder Vereins- oder Gemeindehäusern verbietet. Ausnahmen bilden unter anderem Raucherräume in Gaststätten.

In Erfurt und Jena gibt es zudem Rauchverbote auf Spielplätzen - in Meiningen darf auf Bolzplätzen und Skateranlagen nicht geraucht werden. Die Kontrolle gestalte sich schwierig, in Einzelfällen würden immer wieder Verstöße festgestellt und entsprechend geahndet, hieß es aus den Stadtverwaltungen. Weimar und Gera haben den Sprechern zufolge keine zusätzlichen Regelungen.