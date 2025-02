Halle - Die Kommunen in Sachsen-Anhalt haben im vergangenen Jahr weniger Grundsteuer für Flächen der Land- und Forstwirtschaft eingenommen. Im Vergleich zum Jahr 2023 seien die Einnahmen leicht um 0,6 Prozent zurückgegangen, teilte das Statistische Landesamt mit. In der Regel konnten die Kommunen in den vergangenen Jahren mit wenigen Ausnahmen steigende Einnahmen verzeichnen. Insgesamt spülte die Grundsteuer A den Gemeinden mehr als 25 Millionen Euro in die Kassen.

Neben der Gewerbesteuer ist die Grundsteuer eine der wichtigsten Einnahmequellen für die Kommunen im Land. Dabei wird zwischen der Grundsteuer B für bebaute Flächen mit Gebäuden und der Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Flächen unterschieden. Die höchsten Einnahmen verzeichnete laut Statistikamt die Stadt Wanzleben-Börde mit 644.000 Euro.