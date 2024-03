Halle - Die Kommunen in Sachsen-Anhalt sind 2022 mit etwa 3818 Euro pro Person verschuldet. Der Wert stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 6,3 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Halle mitteilte. Damit sind die Kommunen in Sachsen-Anhalt zum Stichtag an Silvester 2022 laut Statistik insgesamt mit gut 8,3 Milliarden Euro verschuldet. Die kommunale Pro-Kopf-Verschuldung in Sachsen-Anhalt liegt den Daten zufolge unter dem bundesweiten Durchschnitt von 4034 Euro.

Etwa ein Drittel der integrierten kommunalen Schulden entfällt in Sachsen-Anhalt demnach auf die Kernhaushalte der Gemeinden. Die Schulden aus Extrahaushalten betragen laut Statistik 126 Millionen Euro und sonstige öffentliche Fonds, Einrichtungen und Unternehmen häuften Schulden in Höhe von knapp 5,5 Milliarden Euro an.

Bei der Berechnung der integrierten kommunalen Schulden werden nicht nur die Kernhaushalte der Gemeinden berücksichtigt, sondern auch die Schulden, die in sogenannten Beteiligungen anfallen. Dazu zählen laut Statistikamt ausgelagerte Bereiche wie zum Beispiel Energie- und Wasserversorgung. Je nach Beteiligungsanteil der Kommunen werden diese Schulden dazugerechnet.