Magdeburg - Zum ersten Mal kommt am heutigen Donnerstag (4.4.) die Expertenkommission zusammen, die die Maßnahmen während der Corona-Pandemie in Sachsen-Anhalt aufarbeiten soll. Aus den Erkenntnissen der Kommission sollen Empfehlungen für künftige Pandemien abgeleitet werden, teilte die Staatskanzlei mit. Die Kommission besteht den Angaben zufolge aus 15 Personen aus den Bereichen Medizin, Gesundheitsvorsorge, Recht, Verwaltung, Schule, Medien, Wirtschaft, Handwerk, Sport und Kultur. Geleitet wird sie von dem früheren Richter am Landesverfassungsgericht und Professor an der Universität Halle, Winfried Kluth.