Berlin - Mit einem neun Punkte umfassenden Plan soll die Zukunft der Ostseefischerei in Deutschland gesichert werden. Neben dem besseren Schutz von Lebensräumen und einer Verbesserung der ökologischen Situation des Meeres geht es dabei vor allem um die Anpassung der Fischerei, wie aus dem am Montag in Berlin vorgestellten Abschlussbericht der Leitbildkommission zur Zukunft der Ostseefischerei hervorgeht.

So sollen neue umweltschonende Fischereitechnologien erprobt werden, zum Beispiel um unerwünschten Beifang zu vermeiden. Das Fischereimanagement soll mit einem ökosystembasierten Ansatz weiterentwickelt werden. Die Hafeninfrastruktur für die Fischerei soll modernisiert werden. Nicht zuletzt empfehlen die Experten, die Erwerbsmöglichkeiten von Fischern breiter aufzustellen, etwa im Bereich Tourismus.

Die Kommission im Auftrag des Bundesagrarministeriums umfasste 30 Beteiligte, darunter Behörden, Verbände und Wissenschaft.