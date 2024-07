Kiel - Das deutsche Segelschulschiff „Gorch Fock“ hat einen neuen Kommandanten. Der Kommandeur der Marineschule Mürwig, Flottillenadmiral Jens Nemeyer, hat die Verantwortung über das Schiff heute an Fregattenkapitän Elmar Bornkessel übergeben. Nach zwei Jahren als Kommandant verlässt Kapitän zur See Andreas-Peter Graf von Kielmansegg das Segelschulschiff.

„Ich komme nach Hause“, sagte der 48 Jahre alte Bornkessel, der in seiner Karriere bereits auf der „Gorch Fock“ als Offizier gedient hat. Am meisten freue er sich, mit dem Schiff wieder zur See zu fahren. Zunächst stünde eine kürzere Seefahrt zur Sail in Stettin und anschließend weiter zur Hansesail in Warnemünde an.

„Die nächsten beiden Jahre werden anstrengt und herausfordert“, versprach der in Nordhessen geborene Bornkessel der Besatzung des Segelschulschiffes. Gleichzeitig werde die Zeit aber auch interessant und spannend. 2026 soll die „Gorch Fock“ anlässlich des 250. Jahrestages der Vereinigten Staaten am Unabhängigkeitstag in New York einlaufen. „Für eine Atlantik-Überquerung müssen wir allerdings auch gut vorbereitet sein und werden dazu, wie angesprochen, das kommende Jahr nutzen“, betonte er.

Dankbarkeit beim scheidenden Kommandanten

Für Andreas-Peter Graf von Kielmannsegg beginnt mit dem Kommandowechsel eine neue Zeit. Der 57-Jährige tritt seinen nächsten Dienstposten im Marinekommando in Rostock an. Auf seine Zeit auf der „Gorch Fock“ blickt er mit „Freude und Dankbarkeit“ zurück. „Freude und Dankbarkeit dafür, dass ich eine großartige Besatzung hatte“, betonte er.

Bei den Fahrten, die Kielmannsegg an Bord des Schiffes erlebt hat, habe jede ihre Besonderheiten gehabt. „Es sind meistens die Fahrten als Ganzes, die einen Eindruck machen“, sagte der scheidende Kommandant. Sie seien dabei alle schön gewesen und er habe auch in der Nachbetrachtung eine Freude an allen. Dem künftigen Kommandanten Bornkessel wünscht er, eine genauso schöne Zeit an Bord der „Gorch Fock“ zu haben.

Lob vom Landesvizepräsidenten

„Kapitän zur See Graf von Kielmansegg hat sich um das weiße Schiff und die Deutsche Marine verdient gemacht und unser Patenschiff nach einer unsicheren Zeit buchstäblich wieder nach ganz vorn gesegelt“, sagte Schleswig-Holsteins Landtagsvizepräsident Peter Lehnert (CDU). Auch bei seinem Nachfolger Bornkessel weiß er das Segelschulschiff „in guten Händen“. Dem neuen Kommandanten wünscht Lehnert eine „glückliche Hand für die kommenden Aufgaben“.