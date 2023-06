Köln - Die Fußballerinnen des 1. FC Köln haben die polnische Nationalspielerin Martyna Wiankowska vom Bundesliga-Absteiger 1. FFC Turbine Potsdam verpflichtet. Die 26-Jährige, die auf der offensiven Außenbahn spielt, unterschrieb bei dem Bundesligisten einen Vertrag bis 2025. Das teilte der Club am Freitag mit. Für Potsdam erzielte sie im Vorjahr in 20 Einsätzen drei Treffer, darunter zwei beim 2:4 in Köln. Im selben Spiel unterlief ihr auch Eigentor. Zuvor hatte der FC bereits Anna Gerhardt und die ungarische Nationalspielerin Dora Zeller verpflichtet.