Köln-Trainer hat an Schiri Willenborg „alles“ gestört

Köln - Trainer Steffen Baumgart vom 1. FC Köln hat nach der 0:2-Heimniederlage gegen den VfL Wolfsburg Kritik an Schiedsrichter Frank Willenborg geübt. „Alles“, antwortete Baumgart zunächst knapp auf die Frage, was ihn an dem Unparteiischen aus Osnabrück gestört habe.

„Das ganze Verhalten, das Auftreten“, erläuterte der 51-Jährige am Samstag weiter: „Ich weiß, dass ich ein sehr emotionaler Trainer bin und vielleicht für den ein oder anderen nicht das beste Auftreten habe. Aber es gab einfach einige Sachen, die mich heute geärgert haben.“ Baumgart überstand das Spiel trotz häufigen Lamentierens aber ohne Gelbe Karte.