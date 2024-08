Köln - Fußball-Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln schafft den ersten Saisonsieg in der 2. Liga und stürzt Eintracht Braunschweig in eine Krise. Die Rheinländer gewannen am Samstag das erste Aufeinandertreffen mit den Niedersachsen seit fast zwölf Jahren mit 5:0 (2:0) und schafften den Sprung in die obere Tabellenhälfte. Bereits am vergangenen Wochenende erreichten die Kölner die zweite Pokal-Hauptrunde durch einen Sieg beim SV Sandhausen.

Die Braunschweiger hingegen, die auch ihr 29. Pflichtspiel in Köln nicht gewinnen konnten, stecken mit drei deutlichen Niederlagen im Tabellenkeller fest. Auch im Pokal gab es gegen Eintracht Frankfurt eine klare Abfuhr.

Eine Woche vor dem Westschlager beim FC Schalke 04 erzielten Kapitän Timo Hübers (26. Minute), Dejan Ljubicic (34./61.), Tim Lemperle (58.) und Luca Waldschmidt (88.) vor 49 500 Zuschauern im RheinEnergieStadion die Treffer für die Mannschaft des neuen Trainers Gerhard Struber.