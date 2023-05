Edewecht - Ein Achtjähriger mit seinem Fahrrad ist in Edewecht (Landkreis Ammerland) von einem Lkw erfasst und schwer verletzt worden. Der Junge hatte mit seinem älteren Bruder auf einer Verkehrsinsel gestanden, wie die Polizei am Montagabend mitteilte. Aus bisher ungeklärter Ursache sei es zur Kollision des Lkw mit dem Fahrrad des Kindes gekommen. Der Achtjährige sei auf die Fahrbahn geschleudert worden und „nicht unerheblich verletzt“. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Oldenburger Krankenhaus. Sein Bruder blieb den Angaben zufolge unverletzt.