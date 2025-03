Eine Autofahrerin will auf der Hauptstraße in Bülstringen abbiegen. Ihr Wagen kollidiert mit einem Motorrad.

Bülstringen - Ein 38-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Zusammenprall mit einem Auto in Bülstringen (Landkreis Börde) schwer verletzt worden. Eine 20-jährige Autofahrerin wollte am Samstagabend von der Hauptstraße in Richtung Flechtingen abbiegen, wie die Polizei mitteilte. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Motorradfahrer. Der Mann stürzte und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort behandelt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.