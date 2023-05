Oppurg - Ein 63 Jahre alter Mann ist beim Wenden auf der Bundesstraße 281 mit einem anderen Auto kollidiert - dabei sind drei Menschen verletzt worden. Der Mann war am Sonntag bei Oppurg (Saale-Orla-Kreis) auf der B281 in Richtung Triptis unterwegs und verließ die Straße zunächst, um die Fahrtrichtung zu wechseln, wie die Polizei am Montag mitteilte. Beim Wenden kollidierte sein Auto mit dem Fahrzeug einer 60-Jährigen. Die Frau, der 63-Jährige sowie dessen Frau wurden bei dem Unfall verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Für Bergungsarbeiten war die Bundesstraße für etwa zwei Stunden voll gesperrt.