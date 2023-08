Koks-Taxi in Friedrichsfelde gestoppt: Fahrer unter Drogen

Berlin - Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Berlin-Friedrichsfelde hat die Polizei ein sogenanntes Koks-Taxi aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten stoppten den Wagen am Donnerstagnachmittag auf der Straße Alt-Friedrichsfelde, weil er zu schnell fuhr, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 43 Jahre alte Fahrer konnte weder Papiere noch einen Führerschein vorzeigen. Ein Drogentest fiel positiv aus.

Bei der Durchsuchung seines Wagens fanden die Polizisten verschiedene Drogen, darunter mutmaßlich Kokain, Cannabis und Pillen, wie eine Sprecherin sagte. In seiner Wohnung seien weitere Beweismittel entdeckt worden. Der mutmaßliche Drogenkurier wurde festgenommen, gegen ihn wird unter anderem wegen Handels mit Betäubungsmitteln und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.