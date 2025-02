Berlin - Eine Bande von Drogenschmugglern soll Kokain in Balken aus Teakholz nach Deutschland gebracht haben. Drei Verdächtige wurden in Berlin von Spezialeinheiten der Polizei gefasst, drei weitere in Essen, wie die Polizei mitteilte.

Die Holzbalken sollen im Oktober 2024 für eine Baufirma in Berlin-Neukölln bestellt worden sein. Im Dezember fand der Zoll im Hamburger Hafen 64 Kilo Kokain in den Balken versteckt. Der Container mit dem Holz, aber ohne die Drogen, wurde ausgeliefert, die Polizei folgte der Spur und schlug beim Ausladen in Essen zu. Bei Durchsuchungen von Wohnungen und anderen Räumen in Berlin, Bochum und Gladbeck wurden Handys und Unterlagen gefunden.